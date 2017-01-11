Лутковская просит российского омбудсмена установить место нахождения осужденного в РФ Карпюка

Об этом говорится в комментарии Лутковской, обнародованном ее пресс-службой, относительно дальнейших действий в связи с поступлением письма от Москальковой с просьбой содействовать в оказании медицинской помощи россиянину Максиму Одинцову, который находится в николаевском СИЗО.

Читайте такжеКлыха этапировали в Челябинск, местопребывание Карпюка неизвестно - адвокат

По словам Лутковской, дальнейшее сотрудничество с российским омбудсменом будет продолжаться на условиях взаимности.

«Этот вопрос (о медпомощи Одинцову) мы обсуждали еще в конце декабря во время двухэтапного совместного визита в симферопольский и николаевский СИЗО. Я подтверждаю предоставленные ранее заверения в том, что мною будут приняты все возможные в пределах компетенции меры для обеспечения его права на получение необходимой медицинской помощи», - отметила Лутковская.

Она сообщила, что, в частности, Одинцову уже сделан рентген, и к концу недели запланирована консультация с врачом-травматологом из системы Министерства здравоохранения.

«В свою очередь, я подписала обращение, в котором попросила Татьяну Николаевну в пределах ее компетенции максимально содействовать в переводе Станислава Клыха в учреждение, которое расположено как можно ближе к границе с Украиной, а также содействовать в установлении места нахождения Николая Карпюка, поскольку с начала его этапирования информации об этом до сих пор нет», – добавила Лутковская.

Украинский омбудсмен, отмечается в сообщении, также положительно оценила шаги, предпринятые российской стороной для перемещения в Украину граждан, которые были осуждены украинскими судами до 2014 года и отбывают наказание на временно оккупированной территории АР Крым.

Читайте такжеПсихическое состояние Клыха ухудшается - адвокат

«Надеюсь, в ближайшее время все же состоится перемещение украинских граждан на материковую часть Украины, над этим вопросом мы работаем достаточно долгое время, и уже выходим на финишную прямую», – добавила Лутковская.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря адвокат Карпюка Илья Новиков заявил, что незаконно осужденного в РФ гражданина Украины Николая Карпюка, которого этапировали из СИЗО Грозного 5 декабря, и до сих пор не доставили во Владимирский централ.

По словам адвоката, поступила информация о том, что 26 декабря Карпюка отправили в распоряжение Владимирского УФСИН (управления федеральной службы исполнения наказаний) из Ижевска.

«Не спрашивайте меня, зачем его увезли из Чечни во Владимир через Удмуртию», - отметил Новиков.

В мае Верховный суд Чечни приговорил Клыха и Карпюка к 20 и 22,5 года заключения соответственно в колонии строгого режима. В России их осудили за якобы участие в банде, убийстве и покушении на убийство российских военнослужащих.

По версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Кроме того, Карпюк якобы в конце 1994 – начале 1995 годов сам принимал в них участие.

Министерство юстиции неоднократно направляло в Россию запросы о передаче Карпюка и Клиха в Украину.