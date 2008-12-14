Лесному массиву дали газ

На Лесном массиве Киева, который утром, 14 декабря, остался без голубого топлива, газоснабжение возобновлено на 100%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОАО «Киевгаз».

По имеющейся информации, дополнительно на Левом берегу работало 10 бригад аварийной службы компании. В каждый дом газ пускался под пристальным наблюдением специалистов.

Лесной массив столицы остался без газа из-за снижения давления в сети. Дома в этом районе оборудованы лишь газовыми плитами.

“В условиях снижения температуры теплоносителем в системе отопления и из-за отсутствия горячей воды жители отапливали помещение (по правилам безопасности обращения с газовыми приборами это категорически запрещено) и грели воду на газовых плитах. Система газоснабжения района не рассчитана на такое увеличенное потребление голубого топлива, поэтому и состоялось снижение давления газа в сети, как следствие, сработали запорно- предохранительные клапаны на газораспределительных пунктах (ГРП)”, - заявили в “Киевгазе”.

Как сообщал УНИАН, утром в воскресенье Лесной массив Киева, а именно улицы Лесная, Жукова, Волкова, Курчатова, Милютенко, Братиславская и Шолом-Алейхема, остались без газа через аварийную ситуацию. На двух ГРП сработали запорно-предохранительные клапаны, которые перекрыли подачу газа в дома.