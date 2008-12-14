Лесной массив Киева остался без газа

Жители Лесного массива Киева с сегодняшнего утра остались без газоснабжения из-за аварии на газораспределительном пункте.

Об этом УНИАН сообщил дежурный столичного Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций.

«Там (в районе Лесного массива) аварийное отключение на ГРП, т.е. там, где высокое давление понижается до низкого, которое уже расходится по потребителям. Аварийная бригада «Киевгаза» сейчас там работает. Скоро будет восстановлено (подачу газа)», - сказал собеседник.

По предварительной информации, аварийные работы продлятся пару часов.