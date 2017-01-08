Транспортный коллапс во Львове: утром на рейсы не выехали более 80% маршруток

По состоянию на 09:00 воскресенья, 8 января, на рейсы в Львове не выехали 413 с 502 автобусов. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга, проведенного ОО «За качественный транспорт».

«На 19 маршрутах не выехал ни один автобус, а на 22 автобусных маршрутах выехало не более двух автобусов», – говорится в сообщении общественной организации.

Средний показатель количества автобусов по всем АТП – 18,4% от нужного количества.

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Ни одного автобуса не выехало на маршруты №1а, 2а, 4а, 6а, 7, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 35, 36, 38, 54.

По данным управления траспорта Львовского горсовета, по состоянию на 10:00 8 января на городских маршрутах работали 206 автобусов от всех пяти компаний, которые имеют лицензии на осуществление пассажирских перевозок - «Мера и К» (27 автобусов), «Успех БМ» (50), «Фиакр» (40), АТП 14630 (37), коммунальное АТП №1 (52).

«Выпуск автобусов на маршруты сегодня лучше, чем вчера, но еще много машин по техническим причинам не работает», - цитирует пресс-служба ЛГС слова начальника управления транспрту Виктора Щыра.

Как информировал Zaxid.net, перебои в курсировании общественного транспорта Львова начались в пятницу, 6 января. Уже вечером на городские маршруты не выехали 582 автобусы. На 14 автобусных маршрутах выехало не более двух автобусов. Вечером 7 января на рейсы не выехали 429 автобусов из 502.

Как пояснили в городском совете, проблемы с общественным транспортом во Львове возникли из-за похолодания. По данным синоптиков, низкая температура продержится в Львове до 12 января. По информации Украинского гидрометеорологического центра, в ближайшие дни температура днем составит 10-14 градусов ниже нуля, а ночью будет опускаться до 17 градусов по Цельсию.