Газовый спор Украины и России - кому будет доверять Европа

В Европе со все большей обеспокоенностью следят за «газовым» спором между Украиной и Россией.

ЕС будет больше доверять тому участнику конфликта, который не является его виновником. Такое мнение выразила “Немецкой волне” эксперт Центра европейской политики Аманда Акчакоча.

По мнению Аманды Акчакочи, в нынешней ситуации главным вопросом должно быть – почему Украина не платит по счетам. Причем это вопрос Россия должна выяснять напрямую с Украиной и вряд ли вмешательство Евросоюза будет воспринято по доброму, - отмечает эксперт. “Вся эта ситуация показывает, почему так важно Евросоюзу диверсифицировать энергоснабжение”, говорит Акчакоча. Накануне в Брюсселе состоялась встреча руководства «Газпрома» с еврокомиссаром ЕС по вопросам энергетики Андрисом Пибалгсом. По словам спикера, комиссар Пибалгс выразил удивление, что российско-украинский газовый спор повторяется уже в третий раз и снова зимой, когда спрос на газ - наибольший. Российским представителям, а также представителям Украины, с которыми встреча состоялась позже, Пибалгс сообщил о недопустимости перебоев со снабжением энергоносителей и напомнил, что на кону репутация России как поставщика и Украины как транзитера газа.