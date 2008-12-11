Ющенко: необходимо достроить жилье с высокой степенью готовности

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает необходимым разработать программу по достройке жилья с высокой степенью готовности.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он отметил во время совещания с участием председателя Национального банка Украины, руководителей центральных органов исполнительной власти, председателя Государственного ипотечного учреждения, представителей строительной отрасли и банков.

«Кризис коснулся строительства, остались десятки тысяч объектов, по которым мы могли бы сформировать режим достройки и реализации по доступным ценам людям, стоящим в очереди», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент констатировал, что в текущем году в связи с финансово-экономическим кризисом Украина столкнулась с угрожающими явлениями в строительном секторе. По его словам, объемы инвестирования в жилищное строительство снижаются. За 9 месяцев этого года инвестирование в жилищное строительство уменьшилось почти на 5%, тогда как за 9 месяцев 2007 г. был рост на 35%. В этом году почти в 4 раза отстают от прошлогодних темпы введения в эксплуатацию жилья.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что в настоящее время существуют серьезные опасения, что начатые объекты будут заморожены, поскольку собственные ресурсы у строительных компаний отсутствуют, кредитные ресурсы подорожали, население не готово рисковать, вкладывая средства в незавершенное строительство.

Для реализации программы по завершению недостроенного жилья с высокой степенью готовности, по словам Президента, средства могут быть аккумулированы через механизм выпуска ценных бумаг Кабинетом Министров и Государственного ипотечного учреждения.

«Мы говорим о том, как через соответствующие ценные бумаги правительства, ипотечного учреждения, банковского сектора мы могли бы аккумулировать ресурсы, имеющиеся на внутреннем рынке, для завершения строительства с высокой степенью готовности», - отметил В.ЮЩЕНКО, добавив, что объем такого строительства сегодня «является колоссальным». Президент подчеркнул, что в рамках такой программы должны достраиваться объекты жилищной недвижимости со степенью готовности не менее 75%.

«Программа имеет право на жизнь. Но сначала необходимо проработать в банковских и финансовых кругах все стороны ее реализации», - сказал он.

«Есть ресурсы и возможности для того, чтобы консолидировать их и обеспечить финансирование того жилья, которое можно быстро достроить, продать по доступной цене, дать рабочие места, оздоровить финансово строительные организации, иначе говоря, мы говорим о способе оптимизации работы в жилищном секторе, который дает возможность оживить десятки секторов, включая металлургию», – подчеркнул глава государства.

В.ЮЩЕНКО выразил надежду на скорейшую реализацию этой программы.