В Днепропетровской области открыли дело в отношении родителей мальчика, который совершил самоподжог

В Днепропетровской области против родителей 11-летнего подростка, который несколько дней назад совершил самоподжог, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в городском управлении полиции Кривого Рога, передает «Радио Свобода».

Отмечается, что дело в отношении родителей подростка возбуждено по ст. 166 Уголовного кодекса Украины – злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.

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Указанная статья предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от 2 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, 26 декабря 11-летний парень в Кривом Роге поджег себя, пытаясь повторить трюк блогера и стать популярным в интернете.

Позже врачи сообщили, что подросток получил 70% ожогов тела. Парня удалось вывести из состояния ожогового шока. Также появилась надежда, что его снимут с искусственной вентиляции легких.

«Начались проявления ожоговой токсемии. Это когда токсичные вещества всасываются в кровеносное русло с ожоговых поверхностей. Насколько будет выражена эта токсемия и какие органы от этого пострадают пока говорить трудно», - сказал заведующий реанимации областной детской больницы Александр Лацинский.