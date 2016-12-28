Треть украинцев считают, что грядущий год будет хуже этого – опрос (инфографика)

В предновогоднем опросе социологи из компании TNS Kantar узнали, что ассоциируется у украинцев с этим периодом, и чего они ждут от следующего года.

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Опрос обнаружил, что треть граждан (34%) ожидает ухудшения в следующем году в сравнении с этим. При этом 41% респондентов надеются, что 2017 год будет точно или скорее лучше, чем 2016 год, а 25% респондентов - что будет таким же, как и этот.

Онлайн-опрос проводился с 18.11 по 23.11. 2016. География исследования - вся Украина (кроме оккупированной АРК), городское население, мужчины и женщины в возрасте 18-55 лет. Выборка 1000 респондентов, квотная по полу, возрасту, региону и размеру населенного пункта.