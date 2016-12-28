"Свято наближається": журналисты подсчитали стоимость минимального праздничного ужина для украинцев (инфографика)

К соответствующему выводу пришли журналисты, подсчитав средние цены в онлайн-магазинах крупных супермаркетов на актуальное время, пишет ТСН.uа.

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Так, журналисты выбрали самые простые и примитивные блюда - запеченную курицу, традиционный салат "Оливье", сырную нарезку, бутерброды с икрой, оливки, маринованные грибы, бутылку шампанского, а на десерт – фрукты и коробку конфет.

За это все украинцам придется выложить в среднем 657 гривень.