Под воду с елкой и шампанским: на Одесщине дайверы решили оригинально отпраздновать Новый год (видео)
В Одесской области дайверы решили встретить Новый год на глубине около 20 метров.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
С погодой не повезло – над морем стоит холодный туман и пронизывающий холод. Даже вода на глубине холоднее, чем обычно – всего четыре градуса, но настроения это не испортило.
Праздничную церемонию проводят на затонувшем сухогрузе. Во-первых, судно хорошо сохранилось, во-вторых, хотя оно и лежит сейчас на морском дне на глубине двадцать метров, его затопление не было связано с трагическими обстоятельствами.
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Опытные дайверы на глубине могут себе позволить даже выпить шампанское и съесть дольку мандарина.
Как сообщал УНИАН, 19 декабря в Одесской области был установлен рекорд Украины по самому массовому парада Святых Николаев.