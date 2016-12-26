Под воду с елкой и шампанским: на Одесщине дайверы решили оригинально отпраздновать Новый год (видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН.

С погодой не повезло – над морем стоит холодный туман и пронизывающий холод. Даже вода на глубине холоднее, чем обычно – всего четыре градуса, но настроения это не испортило.

Праздничную церемонию проводят на затонувшем сухогрузе. Во-первых, судно хорошо сохранилось, во-вторых, хотя оно и лежит сейчас на морском дне на глубине двадцать метров, его затопление не было связано с трагическими обстоятельствами.

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Опытные дайверы на глубине могут себе позволить даже выпить шампанское и съесть дольку мандарина.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря в Одесской области был установлен рекорд Украины по самому массовому парада Святых Николаев.