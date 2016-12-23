Журналист показал "житомирское Межигорье" главного местного "атикоррупционера"

Об этом Бигус написал на своей странице в Facebook.

"7 гектаров огражденных, 3 озера, два дома, соединенных стеклянным переходом. Ну бассейн и стиль ажурное быкоко, конечно", - говорится в его сообщении.

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Но самое интересное - "житомирское межигорье" принадлежит фирме, владельцем которой является начальник управления Антикоррупционного бюро Украины в Житомирской области - Анатолий Акматов, рассказал журналист.

"Но не Национального бюро, а ГО - общественной организации. Мне про эту ГОшку в других регионах рассказывали. У них, скажем так, удостоверения и выражение лица - очень на настоящее НАБУ похожи. А вот деятельность - нет", - отметил Бигус.

"И да, страшно представить, что за хата у их главного, если это всего лишь представитель в области", - подытожил журналист.

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