Журналист показал "житомирское Межигорье" главного местного "атикоррупционера"
Журналист Денис Бигус рассказал об объявлении о продаже дома в Житомире за $2 миллиона.
Об этом Бигус написал на своей странице в Facebook.
"7 гектаров огражденных, 3 озера, два дома, соединенных стеклянным переходом. Ну бассейн и стиль ажурное быкоко, конечно", - говорится в его сообщении.
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Но самое интересное - "житомирское межигорье" принадлежит фирме, владельцем которой является начальник управления Антикоррупционного бюро Украины в Житомирской области - Анатолий Акматов, рассказал журналист.
"Но не Национального бюро, а ГО - общественной организации. Мне про эту ГОшку в других регионах рассказывали. У них, скажем так, удостоверения и выражение лица - очень на настоящее НАБУ похожи. А вот деятельность - нет", - отметил Бигус.
"И да, страшно представить, что за хата у их главного, если это всего лишь представитель в области", - подытожил журналист.
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