Журналисты показали шикарный "тайный" особняк и элитный автопарк судьи из Харькова (фото, видео)

Этот дом фигурирует в декларации судьи Попович за 2014 год, говорится в материале проекта Prosud.

"Согласно реестру имущественных прав, единоличное право собственности на этот дом с 2010 года принадлежит Поповичу Евгению Николаевичу", - говорится в сообщении журналистов.

Кроме участка, на котором расположен дом, в долгосрочной аренде (сроком на 50 лет) у мужа судьи Попович также находятся и два соседних участка размерами 1,8 и 0,55 га.

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"А следовательно, в целом в распоряжении семьи Поповичей прямо или косвенно находится более 3 га земли рекреационного назначения. Общая цена аренды двух участков земли составляет более 185 тыс. грн в год, а это практически весь годовой задекларированный заработок семьи Поповичей", - отмечается в расследовании.

Снимая на видео дом, где проживает судья Попович, также зафиксировали часть элитного автопарка, который принадлежит ее семье. Семья Ирины Попович владеет самым дорогим автопарком среди судей хозяйственного суда Харьковской области. В собственности семьи Поповичей 5 элитных авто, примерная общая стоимость которых составляет не менее 164 тыс. долл.

Ранее УНИАН сообщал, что заместитель председателя апелляционного суда Полтавской области Галенкин Сергей Анатольевич задекларировал самый большой среди судей Полтавщины дом площадью 661 м2.