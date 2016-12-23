"Массовые гуляния, конкурсы, концерты": СМИ рассказали о новогодних мероприятиях в Харькове
16:30, 23 декабря 2016Общество
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В Харькове во время новогодних праздников состоятся массовые гуляния, спортивные соревнования, конкурсы, концерты.
В центре Харькова уже открыта главная елка города, работают каток и новогодняя ярмарка / УНИАН
Новогодняя праздничная программа 31 декабря пройдет на пл. Свободы, а также в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького, сообщает местный сайт Городской дозор.
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Отмечается, что на пл. Свободы уже открыта главная елка города, работают каток и новогодняя ярмарка. А в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета им. Н. В. Лысенко с 24 по 30 декабря и с 2 по 4 января для школьников города будет проходить елка - новогодний мюзикл «Волшебный замок».
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