"Массовые гуляния, конкурсы, концерты": СМИ рассказали о новогодних мероприятиях в Харькове

Новогодняя праздничная программа 31 декабря пройдет на пл. Свободы, а также в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького, сообщает местный сайт Городской дозор.

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Отмечается, что на пл. Свободы уже открыта главная елка города, работают каток и новогодняя ярмарка. А в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета им. Н. В. Лысенко с 24 по 30 декабря и с 2 по 4 января для школьников города будет проходить елка - новогодний мюзикл «Волшебный замок».