Мусульмане отмечают Курбан-Байрам или праздник жертвоприношения.

Мусульмане совершают полное омовение, идут в мечети, посещают кладбища, совершают жертвоприношения. В Крыму обычно приносят в жертву баранов. По обычаю в течение трех дней семья употребляет одну треть мяса жертвенного барана, угощая всех гостей, пришедших с поздравлениями по случаю праздника, а две трети мяса раздается бедным, одиноким.

Как сообщает радио «Свобода», в священном для мусульман городе Мекке в Саудовской Аравии продолжается ежегодное паломничество. В хадже принимают участие около двух миллионов последователей ислама со всего мира.