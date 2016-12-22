В Харькове суд снова продлил арест для антимайдановца "Топаза"

Суд продлил арест для антимайдановца Игната Кромского по прозвищу «Топаз», который принимал участие в захвате Харьковской ОГА, передает «kh.depo».

Соответствующее решение вынес Киевский районный суд Харькова сегодня, 22 декабря.

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Мера пресечения в виде ареста продлена на 60 суток.

Следующее заседание по делу назначено на 27 января на 14:00.

Как сообщал УНИАН, Игнат Кромской, известный под прозвищем «Топаз», был задержан в рамках уголовного производства, открытого по факту захвата 1 марта 2014 года здания Харьковской ОГА.

29 марта 2014 года суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 7 апреля Кромськой, срезав браслет, сбежал. В апреле его задержали сотрудники СБУ, однако 12 сентября Киевский райсуд изменил меру пресечения для Кромский на личное обязательство.

3 октября в Киевский райсуд Харькова повторно направлен обвинительный акт в отношении Кромский. Он не был задержан, судебные заседания не проходили он не з'являся в органы следствия. 6 ноября суд дал разрешение на задержание Кромский и принудительной доставке в суд для избрания меры пресечения.

17 декабря появилась информация о его задержании на границе при попытке бегства в Россию. 21 января 2015 г. Киевский районный суд Харькова вернул в прокуратуру обвинительный акт по делу Кромского поскольку прокуратура не выполнила ст. 290 УПК Украины относительно ознакомления сторон уголовного производства с материалами дела.

Справка УНИАН. Кромськой подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 294 (участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами, поджогами и уничтожением имущества), ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) УК.