Суд по делу антимайдановца "Топаза" перенесли на 25 мая

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, соответствующее решение сегодня, 22 апреля, принял Киевский райсуд Харькова ввиду неявки защитников Кромского и потерпевших.

"Предварительное заседание по делу "Топаза" перенесено на 25 мая в 12.30", - отметили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что 14 мая в 10.00 начнется заседание Апелляционного суда Харьковской области по делу медсестры из Чугуева Харьковской области Ольги Воржеиновой, которая в апреле 2014 года в переходе станции метро "Университет" добивала ногами травмированного активиста Евромайдана, преподавателя Харьковского авиационного института Владимира Силевича.

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На этот день назначено рассмотрение двух апелляций: Воржеиновой, которая обжалует решение Дзержинского райсуда Харькова от 9 февраля 2015 года, приговорившего ее к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы в колонии-поселении, и прокуратуры, которая подала апелляцию в связи с мягкостью приговора".

В прокуратуре добавили, что на 20 мая на 11.00 назначено первое заседание по сути Киевского райсуда Харькова по делу еще одного активиста Антимайдана, координатора пророссийского движения "Юго-Восток" Юрия Апухтина, которого обвиняют в массовых беспорядках и который участвовал в организации пророссийских митингов в Харькове весной 2014 года.

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Как сообщал УНИАН, Кромского подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 294 (участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами, поджогами и уничтожением имущества), ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) Уголовного кодекса Украины. Кромской был задержан в рамках уголовного производства, открытого по факту захвата 1 марта здания Харьковской ОГА. Обвиняемый дважды убегал от следствия.

В январе 2015 года прокуратура направила дело Апухтина в суд. Ему инкриминируется организация массовых беспорядков, сопровождавшихся погромами (ч. 1 ст. 294 УК) и публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя, захват государственной власти (ч. 3 ст. 109 УК Украины). Во время досудебного следствия было установлено, что Апухтин был организатором массовых беспорядков в апреле 2014 года у здания Харьковской ОГА. Он неоднократно призывал к изменению конституционного строя, непризнанию действующей государственной власти, созданию так называемых «Харьковской народной республики» и «Конституции ХНР».

13 апреля 2014 года в Харькове люди с битами и в масках напали на активистов Евромайдана, которые расходились со своего митинга. Пострадало около 50 человек, в том числе один сотрудник милиции. В больницы всего обратилось 14 человек. Позже в Интернете появилось видео, на котором мужчина и женщина ногами добивают избитого мужчину, который сидит на ступеньках подземного перехода.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (злостное хулиганство с применением предметов для нанесения телесных повреждений). Во время проведения следственно-оперативных мероприятий была установлена 53-летняя жительница Чугуева Харьковской области, которая, в соответствии с доказательствами, принимала активное участие в избиении активистов Евромайдана. 17 апреля правоохранители задержали Воржеинову.