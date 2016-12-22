На Донбасс отправился 59-й путинский "гумконвой"

Как сообщается на сайте МЧС России, колонна, в составе которой более 40 автомобилей, выдвинулась в сторону российской границы. По данным ведомства, автомобили везут свыше 400 тонн гуманитарных грузов, основная масса груза - это продукты питания, медикаменты, новогодние подарки и предметы первой необходимости.

«Перед прибытием на государственную границу колонна разделится на две части. Одна из них пройдет на пункт пропуска «Донецк», вторая - на «Матвеев Курган» для прохождения необходимых таможенных процедур в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов», - говорится в сообщении.

В МЧС РФ также отметили, что в состав колонны входят медики и технический персонал, «готовые при необходимости оказать в дороге своевременную помощь водителям и сотрудникам, сопровождающим груз».

Читайте такжеВ ГПСУ назвали российские гумконвои "попыткой сохранить хорошую мину при плохой игре"

*** РФ с августа 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбасс так называемые «гуманитарные конвои». Таможенную и пограничную службы Украины не допускают к осмотру этих грузовиков. Украинская сторона заявляла о получении доказательств того, что в этих грузовиках среди ящиков с продуктами питания были оружие, боеприпасы и противотанковые гранаты.

В МИД Украины неоднократно требовали от РФ прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой «гуманитарной помощи».