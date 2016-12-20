На Винниччине на местных выборах в большинстве общин избрали действующих глав

"В большинстве объединенных территориальных общинах Винницкой области по предварительным результатам лидируют действующие городские, поселковые и сельские головы. Это показывает кто был инициатором и проводником идеи объединения, тот и остался на этой должности. Он смог донести людям, что община от этого только выиграет ", - отметил Андрей Гыжко. По его словам выборы прошли спокойно, несмотря на нагнетание со стороны определенных сил.

Самая высокая явка на избирательные участки была по Немировской городской объединенной территориальной общине - 60,14%. Ситковецькій поселковом объединенной общине Немировского района - 57,39. Оратівська поселковый объединенная община - 55, 91% . Самая низкая явка наблюдалась в Ждановском сельском объединенной общине - 36,5% и Тульчинской городской объединенной общине - 42, 4%.

«В следующем 2017 году в апреле - мае стоит готовиться к выборам еще в 19 общинах, но среди них нет районных центров», - подчеркнул чиновник. Андрей Гыжко отметил, что в следующем году стоит обратить внимание на Ильинецкий район, где уже сформировано 2 большие ОТГ и осталось 7 сел в самостоятельном плавании. Поэтому вопрос обеспечения образования и здравоохранения для них будет нелегкими и, скорее всего, приведет к тому, что эти села примут решение присоединиться к одной из двух общин. Подобная ситуация и в Немировском районе - там 5 ОТГ и 27 свободных сел, и сейчас объединение продолжается.