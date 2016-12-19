"Свято наближається": 43% украинцев назвали Новый год самым любимым праздником, 42% - Рождество - опрос

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

При этом 43% больше любят Новый год, 42% – Рождество. Еще 5% отметили как самый любимый праздник День Святого Николая, 3% – Старый Новый год. 5% не нравится ни один из перечисленных праздников, не определились – 3%. При этом, на Востоке, Юге и в Центре Новый год любят больше, чем Рождество, на Западе – наоборот, более любимым праздником является Рождество.

По сравнению с 2011 годом в Украине снизилось число тех, чьим любимым зимним праздником является Новый год – с 49% до 43%.

Чем моложе и богаче респонденты, тем больше их приверженность к Новому году. Этот праздник более любим среди жителей городов, зато Рождество больше любят в селах. Мужчины любят Новый год несколько больше, чем женщины.

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Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 1-10 декабря среди 2000 респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности: не более 2,2%.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в Святого Николая верят более трети украинцев (37%), 53% - не верят в него и еще 8% – не определились с ответом, а 2% – вообще не знают, кто это такой. В Деда Мороза верят 22% опрошенных украинцев, 70% – не верят, 7% не определились, а 1% вообще не знают, кто это такой.