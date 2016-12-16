Большинство читателей УНИАН ограничатся скромными новогодними подарками для своих близких - опрос
12:24, 16 декабря 2016Общество
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Читатели УНИАН признались, сколько готовы потратить на новогодние подарки для своих родных и близких.
До новогодних праздников осталось чуть больше двух недель / Фото УНИАН
Об этом свидетельствуют результаты опроса на сайте УНИАН.
Так, 41% опрошенных ответили, что ограничатся суммой в 1000 гривен на подарки родным и близким на праздники.
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При этом 22% читателей УНИАН заявили, что готовы выложить немалую сумму на новогодние подарки, ведь на родных экономить нельзя.
В то же время 30% читателей планируют оставить своих близких без подарков. К тому же они уверены, что их родные поймут, ведь сейчас сложные времена.
7% читателей ответили, что подарят своим родственникам что-то сделанное своими руками, ведь главное – внимание.
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