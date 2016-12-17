Правоохранители завершили следствие по одному из организаторов захвата здания УСБУ в Донецкой области

Как сообщает пресс-центр СБУ, установлено, что в марте 2014 года злоумышленник подстрекал донетчан на стихийных митингах к захвату административного здания УСБУ. Таким образом Доня пытался освободить самопровозглашенного «народного губернатора Губарева», задержанного ранее сотрудниками СБУ.

Читайте такжеВ СБУ рассказали о составляющих российского плана "Шатун" в Украине

Также во время проведения стихийных митингов в центре Донецка Доня выступал перед российскими пропагандистскими телеканалами с призывами к насильственному свержению конституционного строя в Украине.

Против Дони открыто производство о совершении преступлений по статьям 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас обвиняемый скрывается от органов правосудия на временно оккупированных территориях.

Обвинительный акт направлен в прокуратуру на утверждение процессуальному руководителю и для передачи в суд.