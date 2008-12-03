Кражи багажа в "Борисполе": взгляд изнутри

В аэропорту «Борисполь» заявляют, что проблемы с багажом у сборной Украины по шахматам возникли из-за его неправильной упаковки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в аэропорту сообщил его генеральный директор Борис ШАХСУВАРОВ.

«Пассажир ТИМОШЕНКО, который получил кубок, допустил обыкновенное головотяпство. Те же наши грузчики обнаружили, что у кубка отломился верх - фрагмент кубка выпал из сумки, не имеющей замков», - отметил он.

При этом в доказательство Б.ШАХСУВАРОВ продемонстрировал соответствующие фотоснимки. Как он добавил, фрагмент кубка выглядывал из сумки, поскольку он полностью в нее не поместился.

Гендиректор аэропорта также опроверг информацию, что на кубке был драгоценный камень.

По его словам, за последние 4 месяца сократилось количество случаев кражи багажа, при этом с августа-сентября «Борисполь» принимает меры по ужесточению контроля.

По данным Б.ШАХСУВАРОВА, на сегодня рассматривается около 15 уголовных дел по случаям краж.

Он также сообщил, что в сентябре в аэропорту была создана служба безопасности, в которой работают бывшие сотрудники милиции.

Также Б.ШАХСУВАРОВ отметил, что если до сентября в «Борисполе» был всего один пункт упаковки багажа, то сейчас их четыре.

Как сообщалось, 26 ноября Украинская сборная по шахматам по возвращении в аэропорт «Борисполь» обнаружила, что кубок, полученный на Всемирной шахматной Олимпиаде в Германии, поврежден.

Только через два дня после этого случая, уже после того, как информация появилась в СМИ, руководитель делегации сборной Украины по шахматам Леонид ТИМОШЕНКО обратился к милиции. По словам руководителя украинской делегации, при повреждении кубка исчезли некоторые его элементы, в том числе драгоценный камень, которым он был украшен, что и стало поводом обращения в милицию. Сейчас ведется расследование этого случая.