Кабмин не дает поблажки банкам: 2-3 января - на работу

Кабинет Министров Украины предлагает установить 2-3 января рабочими днями для банков. Об этом говорится в постановлении КМУ №1036 «Некоторые вопросы организации бюджетного процесса» от 26 ноября (вступает в силу с момента опубликования), обнародованном на сайте правительства.

«Рекомендовать Национальному банку обеспечить работу банковских учреждений 30-31 декабря 2008 года и 2-3 января 2009 года для своевременного перечисления средств на выплату пенсий», - говорится в документе.

Как сообщалось, Кабмин рекомендовал руководителям предприятий, учреждений и организаций (за исключением органов Пенсионного фонда, Украинского государственного предприятия почтовой связи "Укрпочта", Государственного казначейства и банковских учреждений) перенести в порядке и на условиях, установленных законодательством, в 2009 году для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями, рабочие дни с пятницы 2 января - на субботу 10 января, понедельника 5 января - на субботу 24 января, вторника 6 января - на субботу 7 февраля.