Роговцева попала в реанимацию во время гастролей в Днепре – врачи рассказали о состоянии актрисы

В реанимации областной больницы Днепра после концерта оказалась 79-летняя Ада Роговцева. Сказалась перенесенная на ногах простуда, которая вылилась в двустороннюю пневмонию, пишет ТСН.

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В том, что ей нехорошо, женщина не признавалась коллегам, потому что боялась срыва гастролей. Однако во время спектакля в Днепре актрисе стало плохо. "Но она доиграла спектакль. Ей было очень тяжело разговаривать, потому что постоянный кашель, который не давал разговаривать и даже дышать. И ночью случился кризис, ее увезла скорая в больницу", - рассказал актер и режиссер Ахтем Сейтаблаев.

Коллеги по цеху говорят, что для Роговцевой на первом плане всегда был театр, а на осмотр врачей времени всегда не хватало. "У всех было ощущение, что мы недосмотрели. В данном случае я киевских врачей обвиняю, потому что проглядеть в ХХІ веке элементарное воспаление легких – это надо очень постараться", - говорит заслуженный артист Украины Владимир Заднепровский.

Сейчас Ада Роговцева в реанимации областной больницы Днепра. Врачи говорят, что сначала состояние актрисы был тяжелым, но теперь ей значительно лучше. Она уже ходит и может разговаривать. "Сегодня ее жизни ничего не угрожает. Она быстро идет на поправку. Она очень активно общается, хочет все время ехать на концерты. Мы ей это запрещаем, хотим, чтобы она подправила свое здоровье", - пояснил главный врач Сергей Рыженко.

Пока Роговцева будет восстанавливаться после болезни, "Варшавскую мелодию" играют в сокращенном варианте – без нее.