В России против Ады Роговцевой открыли уголовное дело - СМИ

По словам артистки, она теперь стала в РФ персоной нон грата, передает агентство QHA.

"Мы собрали для госпиталя в АТО 52 тысячи гривень. В Москве услышали звон, да не знают где он. Тогда я снималась у них, они и решили, что я в России забрала деньги и профинансировала военные действия", - отмечает Роговцева.

Читайте такжеРоссия выслала из Санкт-Петербурга консула Украины

Она подчеркнула, что все двери московских театров для нее закрыты, поэтому украинская звезда уже больше года не приезжает в Москву.

"В последний раз я была в Москве год назад. Это были те сьемки, от которых я не могла отказаться. Я не хотела ехать, но мне сказали, чтобы я возместила финансовые потери. Продать квартиру – это не выход", - рассказала Роговцева.

Ранее УНИАН сообщал, что французского актера Жерара Депардье, который стал гражданином России, включили в список персон нон грата в Украине.