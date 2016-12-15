В Киеве суд допросил очередного потерпевшего по делу пятерых экс-"беркутовцев"

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня коллегия Святошинского районного суда допросила харьковчанина, сын которого Владислав Зубенко погиб 20 февраля 2014 года на улице Институтской.

Во время судебного заседания было выяснено, что смертельное ранение Владиславу Зубенко причинила пуля калибром 7,62 мм, которая рикошетом от препятствия попала ему в туловище. Саму пулю не удалось найти, поскольку она прошла навылет.

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Также в суде просмотрели видеозаписи, на которых видно момент ранения Владислава Зубенко: он в момент ранения был на улице Институтской возле банка "Аркада" и присел, прикрывая металлическим щитом другого майдановца, который уже лежал раненный.

Кроме того, Виталий Зубенко заявил гражданский иск к обвиняемым экс-"беркутовцам" на возмещение морального вреда в результате потери сына в размере 1 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура в 2014 году передала в суд уголовное производство в отношении экс-"беркутовцев" Сергея Зинченко и Павла Аброськина по подозрению в убийстве 39 активистов Майдана.

10 февраля 2016 года в ГПУ заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство в отношении еще трех экс-"беркутовцев" - Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского.

Уголовные производства в отношении этих пятерых экс-"беркутовцев" объединены в одно.

По данным прокуратуры, этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение должностных обязанностей, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления.