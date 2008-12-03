Доллару пророчат черные времена

Обменный курс доллара значительно снизится в 2009 году, прогнозируют ведущие экономисты организации «Конференция ООН по торговле и развитию» (UNCTAD), пишет "Дело". Такая тенденция ожидает американскую валюту, после того как осенью нынешнего года она резко начала расти в цене. Тогда бизнес принялся переводить свой капитал в доллары, чтобы уберечь его от обесценивания.

По прогнозу UNCTAD, к падению американской валюты приведет в первую очередь стремительное увеличение внешней и внутренней государственной задолженности США. На данный момент она составляет 2,7 триллиона долларов, хотя еще в конце 2007 года не превышала 2,5 триллиона. Кроме того, экономисты ожидают, что инвесторы начнут отказываться от «долларовых» капиталовложений.

«То, что доллар упадет, — это 100%, потому что рост курса должен быть не техническим, связанным не с паникой банков или рынков, а с экономическими показателями. Только если ВВП бурно растет, тогда можно говорить о росте валюты», — объясняет национальный секретарь Украинского общества финансовых аналитиков Виктор Тыркало.

Прежде всего, по прогнозу UNCTAD, удешевление американской валюты нанесет удар по развивающимся странам, в которых львиную долю золотовалютного резерва составляет доллар. В то же время, по словам заместителя председателя правления банка «Финансы и Кредит» Игоря Львова, центральные банки многих стран уже давно перестраховались и перевели свои активы в другие валюты. «У банкиров есть принцип: не держать все в одной корзине», — объясняет он.

По словам начальника отдела выпуска финансовых инструментов Укрсоцбанка Эрика Наймана, падение американской валюты приведет к резкому росту процентных ставок по гособлигациям США. «Американцы будут вынуждены сдерживать обвальное падение доллара и финансировать его из госбюджета за счет повышения процентных ставок, возможно, до 8% в конце следующего года», — говорит финансист.

На Украине резкое падение доллара, как считают эксперты, значительно не отразится. «Доллар в мире ослабевает по отношению к другим валютам из-за того, что экономики тех стран устойчивее, стабильнее. По отношению к гривне доллар все равно останется сильной валютой, так же как и евро», — отмечает Львов.