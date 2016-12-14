Горбатюк назвал причины медленного расследования дела об избиении студентов на Майдане

Как передает корреспондент УНИАН, встреча состоялась в зале судебных заседаний Шевченковского районного суда Киева, где потерпевшие в знак протеста против затягивания дела фактически живут уже две недели.

На многочисленные вопросы по поводу затягивания расследования дела об избиении студентов Горбатюк отметил, что этому есть несколько причин. В частности, по его словам, сокращение штата департамента, проведенное осенью этого года, привело к тому, что этим делом вместо трех следователей занимается только один. Другая причина - большие очереди в экспертных учреждениях на проведение той или иной экспертизы.

Кроме того, Горбатюк отметил, что часто суды не способствуют эффективному следствию как по этому делу, так и по другим. Он привел пример, когда сначала Апелляционный суд Киева освободил из-под стражи под домашний арест “беркутовца” Александра Белова, который подозревается в убийстве трех человек 18 февраля 2014 года в Крепостном переулке, а буквально вчера Печерский районный суд Киева, несмотря на расширение объема обвинения Белова, не удовлетворил ходатайство прокуроров о взятии его под стражу и оставил домашний арест.

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Еще одной причиной медленного движения дела Горбатюк назвал позицию руководства МВД, которое не желает отстранять от занимаемых должностей правоохранителей несмотря на тяжкие обвинения, выдвинутые им прокуратурой. Как подчеркнул Горбатюк, бывает даже так, что прокуратура добивается отстранения правоохранителей от занимаемых должностей через суд, а их руководство в апелляционном порядке отменяет такое отстранение.

Также он заявил, что руководство МВД могло бы привлечь хотя бы к дисциплинарной ответственности лиц, которые подозреваются в преступлениях против Майдана, однако этого не делает.

Кроме того, Горбатюк заявил потерпевшим, что поддержит идею объединения уголовного производства в отношении бывшего руководителя управления общественной безопасности Главного управления МВД в Киеве Олега Мариненко с делом четырех экс-”беркутовцев”, как только дело Мариненко будет передано в суд.

Справка УНИАН. Шевченковский райсуд Киева рассматривает уголовное производство в отношении бывших «беркутовцев» Андрея Дидюка, Николая Тягнирядно, Евгения Антонова и Юрия Шевченко.

Их обвиняют в незаконном препятствовании организации или проведению митингов (статья 340 Уголовного кодекса Украины) и превышении служебных полномочий (статья 365 УКУ) 30 ноября 2013 года, когда произошел силовой разгон студентов на Майдане Незалежности в столице. Им избраны меры пресечения в виде домашних арестов.

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30 ноября потерпевшие по делу об избиении студентов на Майдане Независимости блокировали здание суда в знак протеста против промедления с рассмотрением дела против экс-«беркутовцев».

В частности, по словам потерпевших, из четырех обвиняемых бывших «беркутовцев» двое постоянно не приходят на судебные заседания, ссылаясь на болезнь, при этом не предоставляют никаких подтверждающих документов.

Потерпевшие считают, что такое затягивание будет происходить и в дальнейшем для того, чтобы судебное следствие длилось еще два года, а потом дело закрыли за сроком давности, который в данном случае составляет 5 лет.