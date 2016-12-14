Минобороны почти на 13 миллионов купило свой лом в виде вертолетов - ГПУ
Министерство обороны Украины Вооруженным Силам закупило вертолеты, которые оказались непригодными к использованию в военных целях и по своему техническиму состоянию и оборудованию вообще не могут выполнять задачи по назначению.
Как сообщает управление связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, при этом должностными лицами воинской части указанные вертолеты приняты к эксплуатации.
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В ходе следствия установлено, что эти же вертолеты уже были реализованы Министерством обороны Украины указанному предприятию в 2010 году как избыточное военное имущество, непригодное к использованию. Указанными действиями «ловких дельцов» государству нанесен ущерб на сумму около 12,7 млн грн, а военным чиновникам грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.
Военной прокуратурой Херсонского гарнизона Южного региона Украины по данному факту начато уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 425 (халатное отношение к военной службе) УК Украины.