Минобороны почти на 13 миллионов купило свой лом в виде вертолетов - ГПУ

Как сообщает управление связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, при этом должностными лицами воинской части указанные вертолеты приняты к эксплуатации.

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В ходе следствия установлено, что эти же вертолеты уже были реализованы Министерством обороны Украины указанному предприятию в 2010 году как избыточное военное имущество, непригодное к использованию. Указанными действиями «ловких дельцов» государству нанесен ущерб на сумму около 12,7 млн грн, а военным чиновникам грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

Военной прокуратурой Херсонского гарнизона Южного региона Украины по данному факту начато уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 425 (халатное отношение к военной службе) УК Украины.