Во Львове открылась уникальная выставка "Гуцульское Рождество" (фоторепортаж)

13:21, 14 декабря 2016
Общество
1428

В Национальном музее имени Андрея Шептицкого во Львове представили выставку "Гуцульское Рождество".

Выставка знакомит с обычаями гуцулов / Фото УНИАН

Как сообщает Радио Свобода, это более пятисот экспонатов из фондов музея и частных коллекций, которые рассказывают о традиции празднования Рождества Христова на Гуцульщине, которая охватывает частично Ивано-Франковскую, Черновицкую и Закарпатскую области.

Читайте такжеИзвестная мастерица открыла во Львове музей аутентичной украинской одежды (фото)

Тематические экспозиции выставки знакомят с гончарством гуцулов, резьбой, работой с металлом, обработкой кожи, иконой на стекле. Показаны народные костюмы гуцулов и гуцулок, музыкальные инструменты и оружие. Можно ознакомиться с традицией коляды и ритуальным танцем гуцулов. Представлены десятки деревянных крестов и подсвечников - ведь на Иордан обязательно используют подсвечники-тройки, которые зажигают на столе.

"Гуцульское Рождество" будет экспонироваться до 29 января.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Львов