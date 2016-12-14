Во Львове открылась уникальная выставка "Гуцульское Рождество" (фоторепортаж)
В Национальном музее имени Андрея Шептицкого во Львове представили выставку "Гуцульское Рождество".
Как сообщает Радио Свобода, это более пятисот экспонатов из фондов музея и частных коллекций, которые рассказывают о традиции празднования Рождества Христова на Гуцульщине, которая охватывает частично Ивано-Франковскую, Черновицкую и Закарпатскую области.
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Тематические экспозиции выставки знакомят с гончарством гуцулов, резьбой, работой с металлом, обработкой кожи, иконой на стекле. Показаны народные костюмы гуцулов и гуцулок, музыкальные инструменты и оружие. Можно ознакомиться с традицией коляды и ритуальным танцем гуцулов. Представлены десятки деревянных крестов и подсвечников - ведь на Иордан обязательно используют подсвечники-тройки, которые зажигают на столе.
"Гуцульское Рождество" будет экспонироваться до 29 января.