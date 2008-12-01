Ехануров планирует ввести должность... «главный старшина ВСУ»
Министр обрадовал харьковских сержантов
Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ планирует ввести должность «главный старшина Вооруженных сил Украины».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня во время открытия в Харькове Центра подготовки сержантов ВСУ.
«Новая система учебы и подготовки профессионального сержантского корпуса украинской армии, которая внедряется, предусматривает введение служебной пирамиды в карьере таких военнослужащих: от главных сержантов рот, батальонов, бригад вплоть до главного старшины Вооруженных сил Украины», - объяснил министр обороны новую концепцию функционирования сержантского корпуса в украинской армии.
В то же время он отметил, что профессиональный сержантский корпус должен стать основой ВСУ, ведь именно он ближе всего к личному составу и больше всего с ним работает.
Ю.ЕХАНУРОВ также сообщил об инициативе в начале следующего года ввести в ВСУ праздник – День профессионального сержанта.
«Это будет способствовать повышению профессионализации наших Вооруженных сил», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.