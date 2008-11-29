Синод УПЦ МП вынужден изменить свое решение о главе Сумской епархии

Синод Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) назначил нового епископа в Сумскую епархию. Новым епископом Сумским и Охтырским стал епископ ЕВЛОГИЙ (ГУТЧЕНКО).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской епархии, такое решение было принято на внеочередном заседании Священного синода УПЦ МП. Бывший глава Сумской епархии ИЛАРИЙ (ШИШКОВСКИЙ) назначен епископом Макаровским, викарием Киевской Митрополии.

Епископ ЕВЛОГИЙ (ГУТЧЕНКО) родился в 1967 году в Одессе. Учился в Одесской и Московской духовных семинариях. В 1991 пострижен в монашество. В 1995 был возведен в сан архимандрита. С 1998 работал ректором Одесской духовной семинарии. В ноябре 2007-го года был назначен епископом Кременчугским и Лубенским.

Как сообщал УНИАН, на предыдущем заседании синода УПЦ МП епископом Сумским и Охтырским, а также управляющим Сумской епархией Синод назначил ИОАННА (СИОПКО), бывшего архиепископа Херсонского и Таврического, освободив его от управления Херсонской епархией. Вместо этого, епископом Херсонским и Таврическим, управляющим Херсонской епархией был назначен епископ ИЛАРИЙ (ШИШКОВСКИЙ).

Но херсонские прихожане крайне отрицательно отнеслись к такой ротации. Поэтому синод УПЦ МП вынужден был вернуть епископа ИОАННА (СИОПКО) к управлению Херсонской епархией, а в Сумы был назначен другой священнослужитель.