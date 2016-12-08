В САП анонсировали завершение расследования в отношении погоревшего на взятке бывшего и.о. ректора НАУ Харченко

САП планирует до конца года закончить расследование дела в отношении бывшего в.и. о. ректора Национального авиационного университета (г. Киев).

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель генерального прокурора Украины, руководитель САП Назар Холодницкий.

Холодницкий заявил, что в деле появился еще один фигурант

"Дело по НАУ подходит к завершению. Там есть еще один фигурант - сотрудник СБУ. Мы планируем числа 25 декабря открыть материалы дела для ознакомления адвокатами", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 26 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с прокурорами САП и сотрудниками Службы безопасности Украины задержали в.и. о. ректора НАУ Владимира Харченко во время получения части взятки в размере около 3 млн грн (100 тыс. евро).

Во время обыска по месту его проживания детективы НАБУ изъяли наличность на общую сумму около 5 млн грн (1,5 млн грн, 50 тыс. долларов США, 70 тыс. евро, 3 тыс. фунтов стерлингов, другая валюта), а также 9 слитков золота массой от 2 до 20 грамм.

27 августа задержанным в.и. о. ректора НАУ и адвокату-посреднику было сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).