СМИ: "погоревший" на взятке бывший и.о. ректора НАУ покинул больницу после "гипертонического криза"

Об этом сообщил источник в Антикоррупционном бюро, пишет Украинская правда.

"Харченко якобы дома, но скорую к себе сегодня вызвал", - рассказали в НАБУ.

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Собеседник отметил, что адвокат Харченко, которого также задержали, до сих пор находится в больнице.

"По закону срок задержания закончился, поэтому оба формально уже не задержаны, но ходатайство о мере пресечения в суде должно быть рассмотрено", - рассказали в НАБУ.

На когда назначено избрании меры пресечения пока не сообщается.

Как сообщал УНИАН, Харченко сразу после того как "погорел" на взятке заявил, что у него поднялось давление и случился гипертонический криз.

Напомним, 26 августа во время получения взятки в размере 170 тыс. евро задержан врио ректора Национального авиационного университета.

Впоследствии Министерство образования и науки уволило Харченко от исполнения обязанностей ректора.