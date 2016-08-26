Минобразования уволило и.о. ректора НАУ, задержанного на взятке

Об этом говорится в приказе МОН от 26 августа № 404-к "Об освобождении от исполнения обязанностей ректора", обнародованном на сайте ведомства.

"Такое решение было принято на основании решения комиссии МОН по проверке жалоб и обращений граждан относительно Национального авиационного университета 23 августа 2016 года", - сообщается на сайте МОН.

При этом директор департамента высшего образования МОН Олег Шаров отметил: "Сегодня появилось сообщение, что СБУ задержала Харченко во время получения взятки в размере 170 тысяч евро – это еще одно свидетельство, что решение комиссии МОН относительно Харченко было правильным, а его увольнение – закономерным".

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Как сообщал УНИАН, сегодня во время получения взятки задержан вр.и.о. ректора Национального авиационного университета. Правоохранители установили, что чиновник через посредника-адвоката вымогал 170 тыс. евро у профессора. В такую сумму чиновник оценил подписание приказа о назначении ученого на должность в университете. Вр.и.о ректора и адвоката задержали в рабочих кабинетах после получения части взятки в размере 100 тыс. евро.