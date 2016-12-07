Экс-главу сумского химического завода объявят в международный розыск за растрату 93 миллионов гривень

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, решение принято с целью привода подозреваемого для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Представителю Украинского бюро Интерпола направлено на исполнение постановление следователя об объявлении подозреваемого в международный розыск.

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Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества в особо крупных размерах), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Согласно сообщению, самая суровая санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, следственным отделом прокуратуры Сумской области на основании собранных доказательств 6 декабря бывшему председателю правления, а в настоящее время управляющему санацией компании «Сумыхимпром» сообщено о подозрении в растрате имущества предприятия на общую сумму 93 млн грн.