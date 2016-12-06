В Харькове госпитализировали студента-иностранца с подозрением на малярию

В Харькове у 16-летнего студента-иностранца Национального аэрокосмического университета им. Жуковского (ХАИ) выявлено подозрение на смертельно опасную тропическую малярию. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

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Студент является гражданином Ганы, но постоянно проживал в Нигерии. Он был зачислен на II факультет Авиационных двигателей 28 октября, 29 октября вылетел из Нигерии и на следующий день прибыл в Украину.

"При прохождении планового медицинского осмотра студент сдал анализы, которые показали, что он является носителем болезни, типичной для большинства жителей региона, из которого он прибыл. В настоящее время студент госпитализирован в восьмую детскую инфекционную больницу Харькова. Находится под наблюдением, жалоб на здоровье нет", - отмечают в пресс-службе.

В настоящее время студент находится под наблюдением врачей в восьмой детской инфекционной больнице Харькова. Жалоб на здоровье у него нет.