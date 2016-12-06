Рада отменила нормы, которые "подвешивали" военнослужащих на контрактах

Верховной Радой принят законопроект № 5337 - «Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка прохождения военной службы».

Об этом сообщила нардеп Ирина Фриз на своей странице в Facebook.

По ее словам, отменили нормы, которые «подвесили» военнослужащих на контрактах. В результате они не могли завершить службу до окончания особого периода.

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«Теперь контракты можно отменить «до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации». Ключевая норма - в особый период, кроме проведения мобилизации и введения военного положения, военнослужащим, у которых закончился срок контракта, будет предоставлена возможность продолжить военную службу по новому контракту или уволиться с военной службы. При этом, процесс увольнения нормированный таким образом, чтобы не допустить резкого сокращения численности военнослужащих, которое бы могло представлять угрозу обороноспособности государства», - сказано в сообщении.

Нардеп отмечает, что закон «формирует оперативный резерв первой очереди со всех категорий военнослужащих, которые увольняются с воинской службы в особый период».