Путешествие "полярного экспресса": скандальный вагон поезда Одесса-Москва проинспектируют (видео)

Соответствующая информация размещена на официальном сайте «Укрзализныци».

Как сообщается, пассажиры 14 вагона поезда № 23 Москва — Одесса были вынуждены путешествовать в ненадлежащих условиях из-за неудовлетворительного состояния вагона.

По этой причине будут оценены действия поездной бригады, которая должным образом не отреагировала на ситуацию и не предложила пассажирам занять свободные места в других вагонах.

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Как сообщает odessa-life.od.ua, пассажиры поезда Одесса-Москва испытали на себе все прелести сервиса вместе с погодными сюрпризами.

По словам пассажиров вагона №14 состава №23, в поезде было так холодно, что они были вынуждены, не снимая верхнюю одежду, закутываться в одеяла. Кроме того, сквозь окна в вагон задувало снег.

Видео из "полярного экпресса" выложила на своей странице в Фейсбук Наталия Гончарук. По прибытию пассажиры составили коллективную жалобу и теперь требуют компенсации за нечеловеческие условия поездки.

«Новые услуги от Укрзализныци - криокамера», - описала поездку в поезде Наталия. Она также написала, что по словам проводника, "вагон 70-го года, а отопления нет, потому что не дали угля".