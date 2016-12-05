Правозащитники признали политзаключенным россиянина, ловившего покемонов в храме

Об этом говорится в заявлении правозащитного центра «Мемориал», опубликованном на его официальном сайте.

Как отмечают правозащитники, действия Соколовского не подпадают под ч.1 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признаку отношения к религии), по которой ему было предъявлено обвинение. «Опубликованные им ролики содержат сквернословие в адрес христиан и мусульман, однако в них нет никаких опасных призывов», - говорится в сообщении.

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Правозащитники добавили, что подобные публичные высказывания, «безусловно, заслуживают осуждения», но слова «унижения достоинства», по их мнению, должны быть вынесены из статьи, так как подобные действия должны быть предметом административного наказания. В «Мемориале» отметили, что «он не представляет серьезной опасности для общества».

Правозащитники отметили, что обвинение Сколовскому по ч.2 ст.148 УК (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих в местах, специально предназначенных для проведения богослужений) «неуместно». Как рассказали в «Мемориале», от действий блогера ни один посетитель храма не пострадал, а предметы культа не были повреждены.

«В целом же мы считаем, что существование уголовного наказания, тем более включающего лишение свободы, в связи со столь неконкретно сформулированным и использующим оценочные суждения составом преступления, является неприемлемым в демократическом обществе» - заключили в «Мемориале».

Как пишет РБК, Соколовский был арестован 3 сентября после того, как выложил в Сеть несколько видео: на одном - как он играет в Pokemon Go в храме, а на другом он критически высказывался о Русской православной церкви и клерикализации российского общества. Он содержался в СИЗО, но затем 8 сентября был переведен под домашний арест. 28 октября блогера снова отправили в СИЗО, так как, по решение суда, блогер нарушил условия домашнего ареста, отмечает адвокат блогера Алексей Бушмаков.

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Соколовский пробудет под арестом до 23 января 2017 года. Защита Соколовского обжаловала его арест 31 октября, но Свердловский областной суд ответил отказом на их жалобу 3 ноября.

Amnesty International признала Соколовского 7 сентября узником совести.