Никаких планов подавить Евромайдан не было, все происходило в зависимости от ситуации – Шуляк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил бывший командующий внутренними войсками МВД Украины Станислав Шуляк во время видеодопроса в качестве свидетеля по делу пятерых бывших «беркутовцев», обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года.

"Никаких приказов, никаких планов о влиянии на митингующих не существовало, все происходило в рамках определенных действий подразделений внутренних войск и МВД. Решения принимались командирами ситуативно, в зависимости от ситуации", - сказал Шуляк.

Он также отметил, что в центральной части Киева по состоянию на 19 февраля 2014 года находилось около 6 тыс. правоохранителей, которые периодически сменяли друг друга.

Читайте такжеСиловики с огнестрельным оружием вышли на Майдан после 18 февраля - Шуляк

По словам Шуляка, 20 февраля 2014 года ему доложили, ссылаясь на информацию из пункта наблюдения, который размещался в Октябрьском дворце, что "ведется огонь неустановленными лицами по передовым рядам Майдана из гостиницы "Украина"».

"Как военный человек я могу сказать, что огонь велся краткосрочный. Я могу предположить, что каждый стрелок знал свой сектор (обстрела), сколько сделать выстрелов. При этом ни один выстрел не повторился с одной огневой позиции", - сказал Шуляк.

Читайте такжеШуляк "не знает", в какое подразделение входили бойцы "черной роты", стрелявшие в активистов Евромайдана

Он отметил, что спецподразделению "Омега" была поставлена задача установить места, откуда ведется огонь, но из-за сопротивления митингующих те не добрались в гостиницу.

Также Шуляк сказал, что под конец дня 20 февраля точного количества погибших среди мирных граждан никто не знал. "Я не знаю о времени первого погибшего на Майдане, но о приблизительном количестве погибших - около 80 человек, я узнал по состоянию примерно на 22.00 20 февраля", - отметил Шуляк.