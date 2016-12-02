Истерика VS спокойствие: в ИС проанализировали реакцию России и Украины на разные "провокационные" учения

Особо напугана российская сторона тем, что во время военных учений осуществляются практические пуски зенитных управляемых ракет по воздушным целям, говорится на сайте группы "Информационное сопротивление". И это все при условии, что Украина приняла все меры безопасности для обеспечения проведения практической фазы испытаний, просчитав риски, которые могут возникать во время испытаний.

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"На фоне российской истерики вспоминаются недавние масштабные внезапные проверки боевой готовности ВС РФ. Когда 25 августа 2016 г. одним махом войска Южного, часть сил и средств Западного и Центрального военных округов, Северного флота, Главного командования Воздушно-космических сил, командования ВДВ привели в боевую готовность “ПОЛНАЯ”. Параллельно в Южном военном округе уже шла активная подготовка к стратегическим учениям “Кавказ-2016”…Реакция Украины на это, в свою очередь, была спокойной и взвешенной", - отмечают в сообщении.

Вместе с тем, как отмечается, во время проведенных 16 июня 2016 г. в Гомельской области Вооруженными силами Республики Беларусь первых, максимально приближенные к боевым испытаниях реактивной системы залпового огня "Полонез", когда стрельба проводилась с востока на запад вдоль государственной границы Украины, между странами сохранялись рабочие взаимоотношения. Никаких демаршей со стороны Украины. Отсутствия нагнетания паники и истерии. Обе стороны знали, что происходит и чего можно ожидать от соседа.

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Не смотря на то, что белорусские власти не исключали возможного сбоя при проведения испытаний новой РСЗО "Полонез" - мощного и крайне опасного вооружения.

"Что же происходит с российской стороной? Почему Россия угрожает ракетным ударом в случае проведения Украиной ракетных стрельб в районе админграницы в Крыму? Ведь РФ знает, что Украина не испытывает вооружение нового класса которое может “дать сбой” в любую минуту. Не скрывает ТТХ запускаемых зенитных управляемых ракет 5В55К(Р), кроме того уточнило размеры опасной зоны выполнения пусков в северо-западной части акватории Черного моря", - отмечают в сообщении.

По данным группы, это происходит потому, что в Кремле боятся правдивой и честной позиции Украины. Россия остается провокатором, которую признало агрессором не только наше государство, но и все мировое сообщество. Россия в очередной раз пытается запугать мир.

Самое страшное при этом, согласно сообщению, подобными методами и информационными атаками российская сторона, как правило, готовит провокации, в которых страдают невинные граждане вне зависимости от национальности и гражданства, как это было в случае с рейсом Малазийской компании МН-17, который был сбит российскими военными над оккупированной территорией Донецкой области.

Напомним, 1 декабря стартовали ракетные учения украинских военных на Херсонщине, в первый день тренировок с помощью 16 пусков зенитных управляемых ракет военным удалось уничтожить все условные цели.

Масштабные учения начались несмотря на неоднократные угрозы со стороны Российской Федерации запускать ракеты в ответ.

2 декабря Вооруженные силы Украины успешно завершили контрольно-летные испытания зенитных управляемых ракет близ оккупированного Крыма.