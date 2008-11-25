Украине обещают мокрый снег и гололедицу

В ближайшие дни в Украине будет идти мокрый снег, температура – около 0°. Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

26 ноября в Украине облачно с прояснениями. В западных и большинстве северных областей ночью небольшой снег и мокрый снег, днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем - от 3° мороза до 2° тепла; в Карпатах ночью - 6-11° морозу, днем - 3-8° мороза. В центральных областях дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер юго-восточный с переходом в северо-западный, 7-12 м/с. Температура на протяжении суток - 0-5° тепла. На остальной территории дождь, в Крыму местами небольшой. Ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью - 3-8° тепла, днем - 7-12°, в Крыму - до 16°.

27 ноября облачно с прояснениями, в Приазовье, восточной, а ночью и в южной части дождь и мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков, лишь в северных областях днем местами небольшой снег. 28 ноября переменная облачность, без осадков. На дорогах страны, кроме крайнего юга, местами гололедица. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура в южной и восточной части 27 ноября на протяжении суток - 0-5° тепла, в Крыму - до 8° тепла, 28 ноября ночью - 0-5° мороза (на юге Крыма - 1-3° тепла), днем - 1-6° тепла, на востоке - до 1° мороза; на остальной территории ночью - 1-6° мороза (28 ноября на севере - от 3° мороза до 1° тепла), днем - от 1° мороза до 4° тепла; в Карпатах ночью - 6-11° мороза, днем - 0-5° мороза.

29-30 ноября без осадков, лишь днем 29 ноября в западных областях, 30 ноября на Правобережье небольшие осадки. Температура ночью - от 2° тепла до 4° мороза (29 ноября в западных областях - 2-8° мороза), на юге Крыма - 3-5° тепла; днем - 0-6° тепла, на крайнем юге - 4-9°.

В Киеве 26 ноября облачно с прояснениями. Ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура на протяжении суток около 0°.

В Киевской области облачно с прояснениями. Ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла.

27 ноября облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег. 28 ноября переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 27 ноября - 1-6° мороза, 28 ноября - от 3° мороза до 1° тепла; днем - от 1° мороза до 4° тепла.

29 ноября без осадков, 30 ноября небольшие осадки. Температура ночью - от 2° тепла до 3° мороза, днем - 0-6° тепла.