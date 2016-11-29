В Бердянске на уроке физкультуры умерла шестиклассница
В Бердянске на уроке физкультуры умерла 12-летняя школьница.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, 28 ноября ученица одной из гимназий была доставлена в реанимационное отделение городской больницы каретой скорой помощи с диагнозом "клиническая смерть".
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Шестикласснице на уроке физкультуры стало плохо. Вызвали скорую помощь и реанимационный автомобиль, который привез ребенка в детское реанимационное отделение городской больницы. После комплекса реанимационных действий констатировали смерть девочки.
По факту смерти школьницы возбудили уголовное дело.
В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по п.2 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и ч.2 ст.137 (ненадлежащее выполнение обязанностей относительно охраны жизни и здоровья ребенка).
Ход расследования контролирует прокуратура области.