В Украине завтра завершается осенний призыв – Минобороны
11:43, 29 ноября 2016Общество
826 0
В Украине завтра заканчивается осенний призыв, во время которого призвано уже около 14 тысяч человек в Вооруженные силы и другие военные формирования.
На сегодняшний день призвано в ВСУ уже около 14 тыс. лиц / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила начальник управления коммуникаций и прессы Министерства обороны Украины Оксана Гаврилюк.
Читайте такжеПорошенко пока не планирует объявлять седьмую волну мобилизации
«Завтра завершается призыв граждан Украины на срочную военную службу осенью 2016 года, в ходе которого в ВСУ и другие военные формирования было призвано около 14 тыс. человек, в ряды украинского войска уже зачислено около 8 тыс. человек молодого пополнения, которые будут проходить военную службу в воинских частях и подразделениях, расположенных за пределами района проведения АТО», - сказала она.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter