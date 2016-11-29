В Украине завтра завершается осенний призыв – Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила начальник управления коммуникаций и прессы Министерства обороны Украины Оксана Гаврилюк.

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«Завтра завершается призыв граждан Украины на срочную военную службу осенью 2016 года, в ходе которого в ВСУ и другие военные формирования было призвано около 14 тыс. человек, в ряды украинского войска уже зачислено около 8 тыс. человек молодого пополнения, которые будут проходить военную службу в воинских частях и подразделениях, расположенных за пределами района проведения АТО», - сказала она.