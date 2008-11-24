Водитель иномарки выстрелами из пистолета «регулировал движение»

В Ивано-Франковске задержали водителя, который применил оружие для запугивания водителя другой машины.

Об этом сообщила УНИАН сотрудник Центра связей с общественностью УМВД в Ивано-Франковской области Ольга КОВАЛЕНКО.

По ее словам, в Ивано-Франковский горотдел милиции поступило сообщение о выстрелах из авто, которое двигалось по кольцевой дороге по улице Степана Бандеры города Ивано-Франковска. Сотрудники Госавтоинспекции получили ориентировку о розыске иномарки, в которой находится правонарушитель. Уже через некоторое время в Тисменицком районе наряд милиции задержал автомобиль, в котором находился 21-летний житель райцентра.

Стражи порядка выяснили, что молодой человек, имея при себе пистолет, осуществил выстрел вверх для запугивания водителя другой автомашины, которая двигалась в попутном направлении. Задержанный объяснил, что конфликтная ситуация возникла после того, как водитель не отдал преимущества в движении, а также постоянно сигналил и «подрезал» их машину. Следовательно, не найдя лучших аргументов, житель Тисменицы, кроме того, еще и подвыпивши, применил «ПГШ». Правда, не имел на это никакого права, поскольку у него отсутствует разрешение на ношение оружия травматического действия.

Теперь решается вопрос о привлечении правонарушителя к ответственности.