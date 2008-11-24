Доллар показал рекордный рост

Национальный банк Украины установил на сегодня официальный курс в 617,17 гривень за 100 долларов США, что на 2,9% превышает предыдущий официальный курс (на 21 ноября – 599,88 грн. за 100 долл.).

Данное повышение официального курса за один торговый день стало рекордным в ноябре. За период с начала месяца (курс на 3 ноября – 576,04 грн. за 100 долл.) официальный курс гривни к американскому доллару снизился на 7,1%, а с начала октября (курс на 1 октября – 486,13 грн. за 100 долл.) – на 27,0%