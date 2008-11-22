В Черниговской области задержали трех фальшивомонетчиков

В Черниговской области работники Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачили троих жителей города Щорс, которые изготовляли фальшивые гривни.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, по месту жительства одного из злоумышленников с использованием компьютерной техники изготовлялись фальшивые денежные знаки номиналом 100 и 50 гривень. В ходе проведения обысков по месту жительства правонарушителей изъята компьютерная техника и 33 поддельные денежные купюры на общую сумму 1,65 тыс. грн.

Органами следствия МВД Украины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) Уголовного кодекса Украины.