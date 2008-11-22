В Черкассах разлилась почти тысяча килограммов соляной кислоты
11:57, 22 ноября 2008Общество
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ЧП на предприятии корпорации „Богдан”
Вчера в 08.30 в Черкассах на территории ГП „Автосборочный завод №2”, ОАО „ЛуАЗ” корпорации „Богдан”, в помещении склада в результате механического повреждения пластиковой емкости объемом 1 м3 произошла утечка 1200 килограммов соляной кислоты.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, для ее нейтрализации работниками предприятия и аварийно-спасательными подразделами МЧС место разлива было засыпано каустической содой и слоем песка, отобраны пробы воздуха, установлен режим ограничения.
Работы по сбору и утилизации смеси соды с песком будут проведены 24 ноября. Пострадавших нет. Ситуация находится под контролем Главного облуправления МЧС.
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