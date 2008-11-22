С пиратами будут бороться частные охранные предприятия

Проблему с пиратским захватом судов у побережья Сомали могут решить частные охранные предприятия, которые специализируются на охране объектов в горячих точках, сообщил журналистам председатель правления Московского городского отделения Общероссийского фонда ветеранов и сотрудников подразделений специального назначения и спецслужб "Вымпел-Гарант" Валерий Киселев.

"Есть частные структуры, которые занимаются охраной в горячих точках. Например, в Ираке 60 тысяч охранников имеют положительный опыт обеспечения безопасности нефтяных объектов. Там есть также много и наших специалистов, которые могут выезжать в этот район и там работать, на коммерческой основе", - сказал Киселев.

"Скоро эти подразделения появятся, вы о них услышите", - добавил Киселев, не приводя, впрочем, подробностей.

РИА "Новости"